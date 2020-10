Sky – Romagnoli: “Europa League? Puntiamo ad arrivare più in alto possibile”

Alessio Romagnoli è stato intervistato da Sky Sport. Il capitano del Milan ha analizzato il momento in casa rossonera e ha parlato della sfida di stasera contro il Celtic:

“Il clima dopo il derby è molto positivo. Ci ha dato grande confidenza nei nostri mezzi, ancor di più di quella che già avevamo. Il ritorno in Europa League? Belle sensazioni. Cercheremo di dare il massimo in una competizione importante. Siamo giovani, ma ambiamo a certi palcoscenici. Calhanoglu è un giocatore fondamentale, che ci dà tanto nelle due fasi, ma chi lo sostituirà farà il massimo. Noi ci metteremo tutto noi stessi. Puntiamo ad arrivare più in alto possibile. Vedremo dove arriveremo“