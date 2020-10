Sky Sport – Baiocchini: “Chalanoglu potrebbe recuperare”

L’inviato di Sky Sport 24, Manuele Baiocchini, ha parlato circa le condizioni di Hakan Calhanoglu in vista della sfida di domani sera contro la Roma: il turco, che si è infortunato alla caviglia 5 giorni fa, potrebbe a sorpresa recuperare. Ecco le parole dell’inviato di Sky:

“Pioli non ha espresso chiusura verso un recupero del turco per la gara contro la Roma. Mancano ancora un paio di allenamenti e quindi evidentemente dopo una settimana di lavoro e di recupero Calhanoglu potrebbe recuperare. L’infortunio sembra molto serio ma il grande lavoro del turco potrebbe, a sorpresa, renderlo disponibile o dal primo minuto o in panchina.”