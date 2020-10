Paulo Fonseca ha parlato al microfono di Alessandro Alciato per Sky Sport. Ecco cosa ha detto:

“Il buono è che abbiamo fatto 3 gol, il meno buono che ne abbiamo presi 3. È stata una partita equilibrata, la squadra ha reagito sempre bene ai gol subiti. Abbiamo sbagliato gli ultimi passaggi. I rigori? Non commento, tutti noi possiamo sbagliare, se l’arbitro ha sbagliato è stato in entrambi i versi. Passo avanti per la Roma? Io volevo vincere, ma per come si sono messe le cose è un buon punto.”