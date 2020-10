Sky Sport – Kjaer: “Stiamo crescendo, ma restiamo con i piedi per terra”

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo un’altra convincente prestazione con la maglia rossonera. Ecco le sue parole:

“Sono arrivato qui al Milan per aiutare i più giovani, per dare il massimo. Siamo cresciuti tanto e stiamo migliorando, come una grande squadra. Cosa è cambiato nel Milan nell’ultimo anno? È cambiata la fiducia in noi stessi, la qualità c’è sempre stata. Piano a piano, vincendo, la squadra cresce ma dobbiamo alzare l’asticella di continuo. Mi diverto a giocare a calcio, ci divertiamo tutti in questa squadra, il Milan per me è un sogno, peccato che siamo senza tifosi. Se siamo una grande squadra? Stiamo crescendo, ma ricordiamoci dove eravamo un anno fa. È importante tenere i piedi per terra, stasera abbiamo pareggiato ma fra 3 giorni abbiamo un’altra partita e questa è la nostra mentalità, continuare a guardare avanti. Eriksen? Gli parlo, deve stare attento a quello che gli dico. Lo conosco da tanto tempo, nel suo ruolo è uno dei migliori del mondo. Adesso non gioca nel suo ruolo, ma questa è una decisione che non dipende nè da me nè da lui, deve impegnarsi e lavorare.“