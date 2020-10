Rafael Leao, grande protagonista nella partita di stasera con due bellissimi assist, ha parlato a fine gara ai microfoni dei Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Noi giochiamo tutte le partite per vincere, per stare in alto. Sono deluso, ci abbiamo provato fino alla fine, ma questo è il calcio e lo accettiamo. Scudetto? Tutti quanti, allenatore, giocatori e staff, siamo concentrati per rimanere in alto in classifica. Ibra? Lui è sempre giovane, sono molto felice per i suoi due gol. “