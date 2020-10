Sky Sport – Pioli: “Sono soddisfatto”

Queste le parole di Stefano Pioli a Sky Sport alla fine della partita con la Roma:

“I giocatori non erano soddisfatti perché volevano di più, ma la prestazione è stata ottima, contro una squadra molto forte. Le palle inattive, su cui entrambe le squadre sono state pericolose, sono state sfruttate meglio dalla Roma. Questa è la strada giusta, e la prestazione ci da questa convinzione. Errore di Tătăruşanu? Fa parte del gioco, è un portiere forte, che può aver pagato qualcosa al debutto, ma non voglio soffermarmi sui singoli. La prestazione di squadra è stata attenta, generosa, di spirito e di grande identità. Dobbiamo analizzarla bene perchè abbiamo poco tempo per prepararci alle prossime partite e dobbiamo capire dove migliorare. Arbitro? Non commento. Leão e gli altri giocatori in fascia? In settimana ho parlato chiaramente a Rafael e sono molto contento della sua prestazione, ha attaccato con la palla e difeso senza: deve continuare così. Alexis ha fatto molto bene, Rebic ci manca da un mese, Hauge ci darà soddisfazioni così come Brahim. Ho una squadra generosa che cerca sempre di vincere. Sul piano della voglia e della determinazione non siamo secondi a nessuno. Situazione Covid? Siamo molto controllati per il nostro lavoro ma non siamo esenti da quello che accade. Noi seguiamo il protocollo e andiamo avanti. Speriamo si continui a giocare, il calcio può dare svago ai tifosi dal periodo di difficoltà.“