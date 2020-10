Sky Sport – Trevisani: “Ibra è davvero Benjamin Button”

Riccardo Trevisani ha parlato a Sky Sport 24 del derby di Milano e ha speso parole di elogio per Zlatan Ibrahimović:

“Ho commentato una sua partita quest’anno e non è lo stesso Ibra dell’anno scorso. L’anno scorso era fermo, non si muoveva, ma faceva lo stesso la differenza perché comunque è Ibra. Invece quest’anno si muove, torna indietro, costruisce, è più mobile. È vera la storia di Benjamin Button, meglio Ibra di agosto che quello di gennaio. Anche se questi 15 giorni di quarantena potrebbero avergli rotto un po’ le scatole, per un discorso di condizione”.