Ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Trevisani tessuto le lodi del lavoro svolto fin qui da Stefano Pioli. Lavoro che sta portando frutti in termini di risultati, prestazioni e valore complessivo di rosa: “Quando Pioli è arrivato i giocatori valevano tutti meno di quello che valgono oggi. Che Leao potesse fare così la differenza non era scontato, così come Calhanoglu. Entrano Saelamaekers e Brahim Diaz e fanno entrambi la differenza. Il Milan è costruito bene e gioca bene”