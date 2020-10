SM LIVE – Empoli-Milan (0-1): Fase combattuta del match

74′ – Ammonizione per Valentina Giacinti per un battibecco con Binazzi, questa già ammonita.

70′ – Sostituzione per il Milan: fuori Rask, dentro Kulis.

69′ – Occasione per Jane! La giocatrice non acchiappa la doppietta tirandola alta sopra la traversa. Fase difficile del match.

62′ – Tiro di Agard, fuori.

61′ – Punizione interessante per le ragazze rossonere, da appena fuori area.

59′ – Tentativo di Acuti da fuori area: palla alta.

55′ – Altra ammonizione per l’Empoli: Acuti trattiene Jane dall’incursione in area, dopo che la numero 15 rossonera le aveva strappato il pallone.

54′ – Cartellino giallo per l’Empoli: DoBonazzi trattiene Dowie a centrocampo.

47′ – Dubbio tocco col braccio da parte dell’Empoli nella propria area, ma l’arbitro non vede il fallo di mano.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Fischio dell’arbitro, fine primo tempo.

43′ – Ufficializzata la sostituzione dell’Empoli: Dompig sostituisce De Rita.

39′ – L’Empoli perde momentaneamente De Rita, a causa di una brutta caduta sulla caviglia. Viste le lacrime della giocatrice, Spugna dovrà probabilmente effettuare un cambio.

38′ – Occasione Milan! Giacinti prova al volo su sponda di testa di Dowie, palla alta.

35′ – Milan ancora pericoloso sulle fasce! L’ennesima incursione laterale di Bergamaschi non trova la spizzata in rete.

30′ – L’Empoli si avvicina all’area rossonera e tenta il tiro, che va alto.

29′ – Milan sempre pericoloso su calcio d’angolo. Occasione di testa per Dowie, che la manda sopra la traversa.

26′ – Mezza rovesciata di Giacinti in area da corner, palla ribattuta.

23′ – GOL DEL MILAN! Palla rubata in area avversaria da parte di Giacinti, che la passa centralmente a Jane, e la numero 15 non sbaglia!

17′ – Occasione Empoli! Polli si ritrova quasi a botta sicura davanti a Korenciova, ma la spara fuori.

15′ – Occasione per Giacinti! La capitana non riesce a controllare un pallone che l’avrebbe lasciata sola davanti alla porta.

13′ – Altra volata laterale di Bergamaschi! Bel cross della numero 7, nessuno riesce nel tap-in.

12′ – Le rossonere si sono ristabilizzate, e ora gestiscono la gara in attacco.

9′ – Tiro al volo di Tucceri da calcio d’angolo! Palla fuori.

8′ – Incursione in area da parte di Bergamaschi, palla in corner.

4′ – Inizio concitato da parte dell’Empoli: il Milan deve rinchiudersi in difesa e ha concesso un tiro agli avversari. Parata facile per Korenciova.

1′ – Fischio d’inizio! Milan in completo bianco, Empoli in azzurro. Il direttore di gara fa partire due volte per un lancio non valido da parte dei toscani.

14:45 – Buongiorno amici di SpazioMilan, a partire dalle 15 seguiremo insieme la cronaca LIVE di Empoli Ladies-Milan Femminile. Qui di seguito le formazioni ufficiali:

EMPOLI LADIES: Fedele, Di Guglielmo, Knol, Prugna, Polli, Cinotti, De Rita, Acuti, Glionna, Giatras, Binazzi. All. Spugna.

MILAN FEMMINILE (4-3-1-2): Korenciova, Vitale, Agard, Fusetti, Bergamaschi, Rask, Jane, Grimshaw , Tucceri Cimini, Giacinti, Dowie. All. Ganz.