SM LIVE – Milan-Inter (4-1): Rossonere in pieno controllo del match

80′ – Sostituzione per l’Inter: entra Rincon, esce Auvien.

79′ – Occasione per il Milan: Dowie spara fuori da pochi metri.

77′ – Fase confusa del match: le due squadre sembrano stanche.

70′ – Sostituzione per l’Inter: entra Baresi, esce Mauro.

67′ – Ammonizione per Merlo.

60′ – Sostituzione per il Milan: entra Mauri, esce Rask.

59′ – Korenciova vola e para il rigore di Marinelli.

58′ – Rigore per l’Inter.

56′ – Colpo di di Vitale: la palla sbatte sulla traversa.

54′ – Sostituzione per l’Inter: entra Terenzi, esce Moller

53′ – Inter pericolosa: il colpo di testa di Moller termina alto di poco.

50′ – L’Inter prova a riaprire la gara: il colpo di testa di Sousa termina fuori.

48′ – GOL DEL MILAN! Conc segna con un perfetto tiro dalla distanza.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Fine primo tempo.

43′ – Ci prova l’Inter con un traversone pericoloso messo in area di rigore: Korenciova è attenta e mette la sfera in calcio d’angolo.

36′ – Ancora Milan pericoloso. Ci prova Conc: Aprile devia in calcio d’angolo.

32′ – GOL DEL MILAN! Giacinti semina il panico nell’area di rigore avversaria e firma il gol del 3 a 1.

29′ – GOL DEL MILAN! Dowie incorna di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

28′ – Azione super per il Milan. Grande apertura di Giacinti per Dowie: Aprile si supera e devia in calcio d’angolo.

26′ – Inter vicinissima al vantaggio. Super azione di Marinelli: il suo tiro termina fuori di un soffio.

23′ – Ci prova Ragazzoli su punizione: presa facile di Korenciova.

22′ – Punizione per il Milan da circa 25 metri: il tiro di Tucceri termina alto sopra la traversa.

20′ – Ci prova Giacinti dalla distanza: il suo tiro termina fuori.

19′ – Rossonere alla ricerca del gol del vantaggio: Inter attenta in fase difensiva.

14′ – Ci prova Dawie dalla distanza: il suo tiro viene facilmente bloccato da Aprile.

9′ – Ottima azione per il Milan con Dawie che serve Giacinti: il suo tiro viene messo in calcio dall’angolo da Aprile.

7′ – GOL DELL’INTER! Calcio di punizione battuto alla perfezione dalle nerazzurre: Regazzoli stacca di testa e ristabilisce la parità.

5′ – GOL DEL MILAN! Le rossonere passano subito in vantaggio: segna Dowie

1′ – Si parte: primo pallone del match per il Milan.

MILAN (4-4-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard, Tucceri; Rizza, Jane, Rask, Conc; Dowie, Giacinti. All. Ganz

INTER (4-4-1-1):Aprile; Merlo, Auvinen, Kathellen, Bartanova; Regazzoli, Simonetti, Marinelli, Moller; Alborghetti; Mauro. All. Sorbi