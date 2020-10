SM – [Live] Milan-Sparta Praga 3-0: tris di Dalot

80′ DOPPIO CAMBIO MILAN: dentro Kessié e Duarte fuori Bennacer e Romagnoli.

74′ Diaz trova un corridoio per Castillejo: lo spagnolo calcia ma trova l’opposizione del difensore ospite.

68′ CAMBIO MILAN: fuori Calabria dentro Conti.

67′ TRIS MILAN DALOT! Pallone che canta di Bennacer per il terzino portoghese, controllo al limite e mancino secco in porta!

63′ CAMBIO SPARTA: fuori Julis, dentro Kozac

57′ RADDOPPIO MILAN! Cross di esterno di Dalot per Leao che in area non sbaglia! 2-0 Milan.

52′ Ammonito Panelka per fallo su Krunic

49′ DOPPIA OCCASIONE MILAN! Leao davanti al portiere, trova l’opposizione di questo; Palla che arriva a Tonali che calcia di prima ma ancora Heca a dire di no.

47′ LEAO! Cross preciso di Calabria, stacco di testa del portoghese in corta, palla alta.

46′ Riparte il match! Possesso palla Milan.

46′ CAMBIO MILAN: entra Leao al posto di Ibrahimovic.

45’+1 FINE PRIMO TEMPO! Milan in avanti sullo Sparta grazie al gol di Diaz. Rossoneri che sbagliano un rigore con Ibrahimovic.

45′ Il Milan gestisce senza troppi patemi.

36′ TRAVERSA DI IBRA! Rigore battuto con il piattone che sbatte sul legno. Si rimane 1-0.

35′ RIGORE PER IL MILAN! Palla di Bennacer per Ibra steso. Rigore.

31′ KRUNIC! Palla lunga di Kjaer a scavalcare la difesa, Krunic si avventa sulla palla con il portiere in uscita: conclusione addosso all’estremo difensore ospite.

28′ Ammonito Dockal per un bruttissimo fallo su Diaz.

24′ GOL DEL MILAN! BRAHIM DIAZ! Ibra ruba il pallone a sinistra, serve Diaz in area: controllo, palla sul destro e pallone sotto le gambe del portiere! Rossoneri in avanti.

18′ Milan che fa la partita come da copione, Sparta che fatica a costruire un’offensiva degna di nota.

12′ Ibra colpisce il pallone di testa dal corner di destra, palla ampiamente sul fondo

6′ IBRA! Cross di Calabria da destra, lo svedese colpisce in corsa di testa palla che termina alta sopra la traversa.

4′ Krunic prova la conclusione di prima al volo ma la palla termina abbondantemente alta.

1′ COMINCIA IL MATCH! Inizia la sfida tra Milan e Sparta.

Le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Brahim Díaz; Ibrahimovic.

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Julis, Krejci.

Amici di Spaziomilan.it un saluto da Riccardo Lionetto. Seconda giornata di Europa League, il Milan affronta lo Sparta Praga: noi seguiremo come sempre la sfida fornendovi la Live minuto per minuto!