Sorteggi di Europa League: Milan mina vagante della terza fascia

Dopo il passaggio del turno sofferto di ieri sera, è tempo di sorteggi per il Milan. Mentre Roma e Napoli si godono la prima fascia, i rossoneri comandano la terza fascia consapevoli di essere la mina vagante di quell’urna. Guardando la prima fascia, il Milan deve chiaramente evitare Tottenham e Arsenal, considerando che anche le due portoghesi sono squadre insidiosissime. Di gran lunga più abbordabili sono il Leverkusen (ormai senza Havertz), il Gent, il Villareal, il CSKA e il Celtic. D’altro canto, il PSV resta un avversario potenzialmente molto pericoloso e determinato.

Tuttavia, come spesso accade, la possibilità di qualificarsi per una squadra di terza fascia passa sempre per il “pot 2“. Qui, infatti, verrà selezionata la diretta concorrente del Milan per il passaggio del turno, qualora i rossoneri dovessero pescare una squadra ostica in prima fascia. Oltre al Leicester, squadra pericolosissima, il Milan dovrebbe evitare la Dinamo Zagabria, Young Boys, Stella Rossa e Real Sociedad, squadre sempre sottovalutate ma con grande storia nel calcio europeo e spesso ostiche alle big.

Nonostante non ci si preoccupi spesso della quarta fascia, per il Milan sarebbe meglio evitare Cluj, Lille, Nizza e Rijeka: le prime tre per la loro capacità di mettere in difficoltà chiunque, l’ultima per aver strappato con prepotenza la qualificazione al Copenhagen, squadra sempre in lizza per la Champions, che fino a due mesi fa era a un passo dall’eliminare lo United proprio in Europa League.

Prima fascia: Arsenal (Ing), Tottenham (Ing), Roma (Ita), Napoli (Ita), Benfica (Por), Leverkusen (Ger), Villarreal (Spa), Cska Mosca (Rus), Braga (Por), Gent (Bel), Psv (Ola), Celtic (Spa).

Seconda fascia: Dinamo Zagabria (Cro), Sparta Praga (Cec), Slavia Praga (Cec), Ludogorets (Bul), Young Boys (Svi), Stella Rossa (Ser), Rapid Vienna (Aut), Leicester (Ing), Qarabag (Aze), Paok (Gre), Standard Liegi (Bel), Real Sociedad (Spa).

Terza fascia: Granada (Spa), Milan (Ita), AZ (Ola), Feyenoord (Ola), Aek (Gre), Maccabi Tel-Aviv (Isr), Rangers (Sco), Molde (Nor), Hoffenheim (Ger), Lask (Aut), Hapoel Beer-Sheva (Isr), Zorya Luhansk (Ucr).

Quarta fascia: Cluj (Rom), Lille (Fra), Nizza (Fra), Rijeka (Cro), Dundalk (Irl), Liberec (Cec), Anversa (Bel), Lech Poznan (Pol), Sivasspor (Tur), Wolfsberg (Aut), Omonoia (Cip), Cska Sofia (Bul).