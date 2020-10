SportMediaset – Tra Milan e Bakayoko non è ancora finita

Come riferito da SportMediaset, tra Milan e Bakayoko non è tramontata l’ipotesi ritorno. Nonostante sia stato proposto nelle ultime ore al Napoli e Leonardo continui corteggiarlo per il suo PSG, Bakayoko non ha smesso di sperare in un ritorno al Milan. La notizia è stata indirettamente confermata qualche minuto fa da RMC Sports. In Francia parlano di un PSG interessato ma con poche chance visto che favorito è un club italiano. Qualificarsi in Europa è fondamentale per le strategie future di mercato. Se si dovessero incastrare alcuni tasselli del puzzle allora il ritorno di Baka potrebbe concretizzarsi.