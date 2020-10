The Sun – Milan, a rischio la gara con il Celtic. Mini-Lockdown in Scozia

Continua l’emergenza Coronavirus ed ovviamente anche il mondo del pallone ne risente. Secondo quanto riportato da “The Sun”, un noto quotidiano inglese, il Milan potrebbe dover posticipare il proprio debutto ai tanto sudati gironi di Europa League.

I rossoneri impegnati il 22 ottobre a Glasgow contro il Celtic potrebbero non poter partire per la Scozia a causa di un mini-lockdown ordinato dal governo scozzese per cercare di contrastare una forte risalita dei contagi da Coronavirus. Nel caso la gara non si giocasse, la sfida verrà recuperata alla prima data disponibile del calendario UEFA.