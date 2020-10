TMW – Bakayoko a un passo dal Napoli, attesa oggi la fumata bianca

Niccolò Ceccarini, collega esperto di calciomercato su “tuttomercatoweb” la rilasciato importanti novità sul calciomercato del Napoli. Gli azzurri sarebbero ormai ad un passo dall’aggiudicarsi il centrocampista del Chelsea Bakayoko. Ecco quanto evidenziato:

“In casa Napoli è il giorno di Tiemoué Bakayoko. Il club partenopeo conta di chiudere oggi l’accordo col giocatore per ciò che riguarda lo stipendio per la stagione 2020/21 e di giungere così alla fumata bianca. Col Chelsea accordo già raggiunto ieri: l’ex Milan arriverà in prestito secco”