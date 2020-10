Dalla Spagna – Il Barcellona si inserisce per Thauvin

Il Milan si sta già muovendo per il prossimo mercato, guardando soprattutto i parametri zero. Tra questi, spunta un nome eccellente: Florian Thauvin del Marsiglia. Il calciatore francese, campione del mondo nel 2018, sarebbe un ottimo innesto offensivo per i rossoneri, che dovrebbero investire per il suo ingaggio una discreta somma.

Stando a Don Balon, pare che anche il Barcellona di Koeman abbia chiesto informazioni all’entourage del giocatore per vederlo al Camp Nou il prossimo luglio. Chiaramente, il Barcellona è sempre una piazza importantissima, ma il Milan potrebbe convincere l’esterno con un progetto ambizioso, magari basato su di lui.