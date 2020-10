Tonali nella lista per il Golden Boy 2020

Anche quest’anno si avvicina il momento di scoprire il miglior giovane dei maggiori campionati europei attraverso il Golden Boy 2020. Nella lista dei venti giovani, nati dal 2000 in poi, in lizza per il premio figura solo un giocatore italiano: si tratta di Sandro Tonali, attuale giocatore del Milan.

Oltre a Tonali, unico italiano, a rappresentare la Serie A ci sarà anche Dejan Kulusevski, che ha fatto bene col Parma e ora milita nella Juventus. I maggiori candidati al titolo, momentaneamente, sono il tandem Borussia Haaland-Sancho, Alphonso Davies del Bayern Monaco e Ansu Fati del Barcellona.