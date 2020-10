Torino, Giampaolo a rischio: al suo posto pronto un altro ex Milan

Marco Giampaolo è già a rischio. L’ex allenatore del Milan e attuale tecnico del Torino questa sera contro il Sassuolo potrebbe già giocarsi la permanenza sulla panchina granata. Un’altra avventura infelice per lo stesso Giampaolo che proprio un anno fa, ad ottobre 2019, lasciò il Milan dopo un avvio di stagione disastroso. Dopo le tre sconfitte consecutive ottenute nelle prime tre giornate di Serie A, il bilancio del Torino è in rosso: ben 8 gol subiti a fronte di solo 4 segnati.

Un’eventuale sconfitta a Reggio Emilia potrebbe quindi aggravare ulteriormente la posizione dell’allenatore abruzzese. Come riportato da Tuttosport, per sostituirlo Cairo starebbe pensando ad un altro ex rossonero: Roberto Donadoni.