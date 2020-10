Ts – A Glasgow tocca a Tonali

Il calendario non ammette attimi per respirare e festeggiare la vittoria del Milan nel derby. Giovedì si gioca in Europa League contro il Celtic. Sandro Tonali dovrebbe scendere in campo da titolare dopo i pochi minuti giocati contro l’Inter, per iniziare a prendere confidenza con la nuova squadra.

Come riporta Tuttosport, Pioli lo considera un titolare ma le grandi prestazioni di Benaccer e Kessie a centrocampo rischiano di complicare ulteriormente l’inserimento in squadra del nuovo regista rossonero. Per questo a Glasgow dovrà sfruttare l’occasione per stupire ed imporsi definitivamente.

Il Milan ha fatto un investimento importante per lui e crede fermamente nelle sue abilità. Pioli da lui si aspetta una regia veloce, di prima e la ricerca della profondità, inoltre spera che l’ex Brescia vada ad aumentare la qualità del centrocampo rossonero.