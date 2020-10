TS – Ad un anno dalla Roma è diventata realtà la rivoluzione di Pioli

Stefano Pioli ha “debuttato” contro una big sulla panchina rossonera il 27 ottobre 2019. Alla sua seconda in campionato il mister ha visto i suoi sconfitti per 2-1 dai giallorossi di Fonseca. Oggi è cambiato praticamente tutto.

Tuttosport sottolinea le chiavi per comprendere la rivoluzione del mister rossonero. Prima ha cambiato modulo, passando dal 4-3-3 ad un 4-2-3-1 che ha esaltato le caratteristiche di vari giocatori come Kessié e Bennacer. Infine è riuscito a rivalutare Calhanoglu e, con l’ingaggio di Ibrahimovic, la squadra ha completamente cambiato volto: Rebic è diventato il grande giocatore di oggi e i nuovi (come Saelemaekers) si sono inseriti alla perfezione.