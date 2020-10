TS – Donnarumma negativo, e intanto Raiola vede il club per il rinnovo

Secondo TuttoSport, l’agente di Donnarumma Raiola è al lavoro per il rinnovo del suo assistito. Ecco tutti i dettagli.

RINNOVO DONNARUMMA: RAIOLA AL LAVORO

La notizia di ieri sera è stata confortante per il mondo rossonero: sia il numero 99 che Hauge sono risultati negativi al tampone per il Covid.

Entrambi dunque sono tornati a disposizione del mister Pioli, con il portiere della nazionale italiana che ritroverò il posto da titolare tra i pali.

In quanto al suo rinnovo, rivella TuttoSport, l’agente Mino Raiola è al lavoro per concludere la trattativa: infatti, negli ultimi giorni, l’agente e la società rossonera sono alla ricerca di un accordo.

Il Milan offre 7,5 milioni, ma la richiesta è maggiore; si cercherà di accontentare tutte le parti in causa.

Per quanto riguarda invece un eventuale inserimento della clausola rescissoria, Raiola vorrebbe un suo inserimento pari a 30-35 milioni in caso di mancata qualificazione alla Champions, mentre il Milan vorrebbe fissarla sui 50 milioni.

La sensazione, però, è che si arriverà presto ad una fumata bianca.