Ante Rebic è prossimo al rientro in gruppo. L’esterno croato, infatti, come evidenziato da Tuttosport, tra oggi e domani svolgerà dei controlli alla spalla, dopo l’infortunio di un mese fa a Crotone. L’ex Eintracht, poi, tornerà in gruppo e dovrebbe sedersi in panchina nella prossima sfida del Milan in Europa League contro lo Sparta Praga.