TS – Ibra è tornato, tegola Gabbia

Ibrahimovic torna in gruppo e si prepara ad affrontare l’Inter di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo svedese potrà partecipare al derby di Milano, in programma a San Siro sabato 17 ottobre alle 18:00. Pioli potrà finalmente tornare a fare affidamento sul campione di Malmo per cercare la vittoria nella stracittadina milanese che ormai manca da troppo tempo.

Per quanto riguarda il reparto difensivo piove sul bagnato. La notizia della positività di Matteo Gabbia ha messo in seria difficoltà il tecnico ex Lazio, la retroguardia rossonera ha ormai gli uomini contati.