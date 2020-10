TS – Il miracolo di Maldini e Massara porta un tesoretto al Milan

Il Milan ha chiuso il calciomercato con i conti in positivo. Questo risultato è pervenuto grazie alle scelte oculate dei due dirigenti Maldini e Massara, che hanno adottato una strategia semplice per salvare i conti del club rossonero. Hanno ceduto ricavando 50 milioni di Euro e liberandosi di Suso e Paqueta’, fuori dal progetto. Inoltre, il Milan ha puntato su giovani prospetti molto interessanti come Leao e Saelemaekers. Sono stati ceduti giocatori con contratti pesanti come Reina pur tenendo in squadra i fenomeni. Questa tattica permetterà al Milan di mettere a segno qualche colpo extra a gennaio, senza dover temere il Fair Play Finanziario.