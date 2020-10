Tuttosport riporta la probabile formazione per la partita di domani sera contro la Roma. Calhanoglu sicuramente non sarà titolare anche se forse andrà in panchina e quindi partirà titolare uno tra Brahim Diaz e Krunic, con Leao a sinistra. In difesa giocherà Calabria e non Dalot mentre a centrocampo sarà fuori Tonali: titolarissimi Bennacer e Kessié.