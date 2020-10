TS – Lukaku spaventa il Milan “Inter da scudetto”

Cresce l’attesa per il derby di Milano, in programma domani pomeriggio a San Siro, sarà la sfida tra i due numeri nove Lukaku e Ibrahimovic.

Il belga, appena rientrato in Italia dopo aver siglato una doppietta in nazionale, ai danni dell’Islanda, suona la carica in vista della stracittadina milanese: “Inter da scudetto“.

Nel frattempo i due allenatori stanno sciogliendo gli ultimi dubbi sull’undici titolare, Pioli punterà su Calhanoglu. Mentre, sponda nerazzurra, sale la preoccupazione per Sanchez.