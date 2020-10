Continua la ricerca di rinforzi per il Milan. Il cub rossonero ha messo gli occhi sul terzino destro del Manchester United Diogo Dalot, chiedendo informazioni su un’eventuale cessione in prestito con diritto di riscatto. Secondo Tuttosport, la risposta dello United è chiara: Dalot si muoverà verso Milano (o verso Roma, se i giallorossi affonderanno il colpo) solo con un obbligo di riscatto. Maldini valuterà in queste ore se valga la pena investire subito per il ventunenne portoghese.