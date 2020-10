TS – Musacchio rientra a fine ottobre

A causa di un’operazione per un problema alla caviglia, Musacchio non è stato disponibile in questo avvio di stagione molto positivo da parte del Milan. Secondo quanto riportato da TuttoSport però, il difensore è già tornato ad allenarsi a Milanello, con il rientro che quindi non sembra più così lontano.

L’argentino dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli a fine ottobre, e considerando il mancato arrivo del centrale nell’ultima sessione di mercato, questa potrebbe essere davvero un’ottima notizia per il tecnico rossonero, che per il derby ritroverà anche Alessio Romagnoli.