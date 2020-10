Ts – Non solo Milenkovic per la difesa

Sfuggito l’arrivo del difensore centrale nell’ultima finestra di mercato, il Milan è pronto a tornare prepotentemente sul mercato, in vista della finestra di mercato di gennaio.

Come riporta Tuttosport, sul taccuino dei dirigenti del Milan, al primo posto c’è il centrale viola Milenkovic, desiderio per niente nascosti di Pioli. Ma si valutano diverse alternative. Piace molto anche Ozan Kabak. Il difensore turco dello Schalke04, in estate è stato vicinissimo al Milan, non è da escludere quindi una nuova offerta del Milan per il giocatore.

Ma la lista non termina qui, il Milan segue con attenzione anche l’altro centrale viola, German Pezzella. E i rossoneri non abbandonano neanche la pista Ajer del Celtic, anche quest’ultimo seguito in Estate.