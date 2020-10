TS – Pessimismo per Rebic in vista del derby

Ante Rebic rischia seriamente di saltare il derby contro l’Inter. Il croato è fuori dalla trasferta di Crotone a causa di un brutto infortunio al gomito e, dopo aver svolto una terapia, oggi si sottoporrà a nuovi controlli che diranno di più sulle condizioni dell’attaccante, diventato fondamentale nella rosa di Stefano Pioli.

Come riportato da TuttoSport, da Milanello filtra pessimismo, in quanto la sensazione è che non si voglia rischiare troppo, con il Milan quindi che non forzerà i tempi di recupero. Dunque, molto probabilmente, il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Rebic nel match contro l’Inter: a Leao o Brahim Diaz il compito di non farlo rimpiangere.