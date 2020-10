TS – Pioli senza Rebic: cinque candidati per sostituirlo

Ante Rebic, infortunatosi al gomito nella gara contro il Crotone lo scorso 27 settembre, non sarà presente nel derby. La notizia non è certamente positiva per il Milan ma, dato che i rossoneri sono riusciti a recuperare Ibrahimovic, le scelte per sostituire il croato nella trequarti sinistra sono tante. Il titolare su quella porzione di campo dipenderà dal carattere che Pioli vorrà dare alla squadra titolare: offensiva con Leao o Brahim Diaz, difensiva con Saelemaekers o Krunic adattato. Resta l’incognita Hauge, che potrebbe essere la mossa a sorpresa di Pioli per spiazzare i nerazzurri. Intanto il derby si avvicina e Pioli deve scegliere il sostituto di Rebic, tenendo conto che su quella fascia c’è anche Theo.