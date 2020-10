Ante Rebic rischia seriamente di saltare il derby. Il croato domani sarà sottoposto a nuovi esami ma molto probabilmente non ci sarà contro l’Inter. Pioli per sostituirlo ha tre opzioni in mente e Tuttosport rivela quali.

La prima è Castillejo a destra con Saelemaekers a sinistra, per un Milan più coperto. In caso di volontà offensive da parte del mister invece possono giocare a destra Leao o Brahim. Occhio infine alla sorpresa Hauge, che potrebbe però entrare solo a gara in corso.