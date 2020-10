TS – Torna l’Europa League, gara storica a Celtic Park

I rossoneri si preparano a fare il loro debutto nei gironi di Europa League contro il Celtic, in un sfida romantica tra due società ricche di storia. La gara è in programma questa sera ore 21:00 a Celtic Park.

Come riporta Tuttosport, è la prima volta che le due società si affrontano in questa competizione, in precedenza era sempre capitato in Champions League. Il bilancio del passato sorride al Milan, con 6 vittorie e una sola sconfitta.

L’Europa League è una delle strade, insieme al campionato, per tornare in Champions. Sicuramente la Serie A resta la strada più percorribile, però nelle notti europee il Milan è sempre il Milan.