TS – Verso la sfida con lo Spezia: Diaz avanti su Castillejo. Dubbio in attacco

Passato il turno in maniera rocambolesca in Europa League, il Milan si prepara alla sfida di campionato contro lo Spezia, in programma domani a San Siro ore 18:00.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, Castillejo potrebbe lasciare il posto al nuovo acquisto Brahim Diaz. A centrocampo Sandro Tonali potrebbe sostituire Bennacer, al fianco del punto fermo Kessié. In trequarti conferma per Calhanoglu, con Saelemaekers al suo fianco, ma occhio a Hauge.

Il dubbio resta in attacco, dove Daniel Maldini ha dimostrato di non trovarsi bene in quella posizione. L’alternativa è Leao, ma non è piaciuto nella sfida contro il Rio Ave. Possibile occasione per il giovane Colombo.