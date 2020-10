In occasione dell’amichevole di stasera tra Turchia e Germania, il ct turco Gunes ha deciso di lasciare Hakan Calhanoglu in tribuna. La stella rossonera, uomo di punta anche della sua nazionale, è stata risparmiata in vista delle due delicate sfide di Nations League contro Russia e Serbia, che si disputeranno rispettivamente l’11 ed il 14 ottobre.