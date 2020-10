Tuttosport – Aria di rinnovi in Casa Milan, filtra ottimismo ma la situazione resta complicata

Con la fine del mercato, il Milan vuole concentrarsi sulla situazione riguardante i rinnovi. Come riportato da Tuttosport le priorità riguarderebbero 2 giocatori: Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi con il contratto in scadenza nel 2021. Da monitorare anche la situazione di Mateo Musacchio, infatti anche l’argentino terminerà il suo contratto il prossimo 30 giugno. Più avanti la società di Via Aldo Rossi dovrà concentrarsi nuovamente sui rinnovi di altri due giocatori importantissimi, Romagnoli e Kessie. I loro contratti andranno in scadenza nel 2022.