UFFICIALE – Risparmio Casa sarà official partner di AC Milan

Risparmio Casa, la catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, sarà official partner di AC Milan fino al 30 giugno 2021.

Il brand è sceso in campo insieme ai rossoneri nella partita di domenica 4 ottobre, celebrando con una vittoria il nuovo accordo. Il match disputato a San Siro, con protagonista Risparmio Casa a bordo campo, ha visto trionfare il Milan con un deciso 3-0 sullo Spezia, grazie alle prime reti stagionali di Leão, doppietta, e di Theo Hernández.

Forte attenzione alla qualità del lavoro, cura scrupolosa del proprio target di riferimento, insieme all’impegno, la passione e l’energia: sono solo alcuni dei valori positivi condivisi nell’ambito della partnership tra AC Milan e Risparmio Casa.

L’accordo prevedrà la visibilità del brand Risparmio Casa in occasione di tutte le manifestazioni sportive organizzate da AC Milan, presenza all’interno delle piattaforme e le digital properties che il Club metterà a disposizione, unito a iniziative e opportunità speciali che verranno create ad hoc durante l’anno e che permetteranno un ingaggio e dialogo diretto con tutti i tifosi rossoneri e gli appassionati di sport.

Profilo Risparmio Casa

Risparmio Casa, è la catena di più di 100 negozi pensata per chi cerca qualità al miglior prezzo, tutti i giorni. La sua rete di punti vendita, estesa a tutto il territorio italiano, offre un vasto assortimento per tantissime categorie di prodotto. La formula del successo è il format dei punti vendita: un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. A completamento dell’offerta, accanto ai grandi marchi, Risparmio Casa propone un catalogo con più di 20 marchi propri.

FONTE: acmilan.com