Verso Celtic-Milan, ancora Leao a sinistra, Brahim favorito a destra

Stefano Pioli lo ha sempre detto: “Si gioca una partita alla volta”, proprio per questo il Milan non deve fare l’errore di soffermarsi troppo sulle emozioni e le gioie dovute alla vittoria di sabato contro i cugini dell’Inter e iniziare a concentrarsi sulla prossima partita. La prossima gara dei rossoneri è l’esordio nei gironi di Europa League contro il Celtic nella trasferta in Scozia.

Per la sfida al Celtic Park di Glasgow Pioli sarà costretto a rinunciare ancora una volta all’indisponibile Ante Rebic e potrebbe quindi decidere di confermare Rafael Leao a sinistra e di mettere Brahim Diaz, o in alternativa Castillejo, a destra; sulla fascia dove nel derby ha giocato Saelemaekers che invece va verso un turno di riposo per la gara di giovedì sera.