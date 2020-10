Il derby della Madonnina è alle porte, infatti, mancano soltanto tre giorni a Inter-Milan. L’ultimo successo rossonero nella stracittadina risale al 31 gennaio 2016, quando il diavolo guidato da Sinisa MIhajilovic vinse 3-0 contro i nerazzurri guidati da Roberto Mancini. Da quella sera, in casa Milan, sono rimasti soltanto tre superstiti: Donnarumma, Romagnoli, e Davide Calabria che in quell’occasione rimase in panchina per tutta la gara.