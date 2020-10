Vieri: “Non ricordo un derby così condizionato da fattori esterni”

L’atmosfera comincia a riscaldarsi, l’attesa aumenta sempre di più: come sempre prima di un derby, è inevitabile che se ne parli, anche se capita in un momento storico così delicato che lo rende per forza di cose particolare.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex di entrambe le sponde del Naviglio Bobo Vieri ha parlato anche della stracittadina di sabato: “Per fortuna non ho mai giocato a porte chiuse, sicuramente il mio voto sarebbe stato fra il 3 e il 4. Un derby così strano, così condizionato da fattori esterni, non me lo ricordo. I tifosi allo stadio? Non credo lo pensi solo Mancini: il Covid e la salute vanno rispettati, ma riaprire un po’, piano piano e nel modo giusto, si può fare“