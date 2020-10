Zidane: “Jovic? Tutto può succedere”

L’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, è intervenuto alla fine della partita contro il Valladolid riguardo a Luca Jovic, spesso accostato al Milan:

“Da qui al 5 ottobre può succedere di tutto ma per il momento non ho niente da dire. Per ora Jovic è un giocatore del Real Madrid. Io sono l’allenatore e decido chi fare giocare. Tutto qui”

Così il tecnico dei blancos lascia aperta la porta per far uscire il serbo. Il Milan non sembra alla ricerca di una punta, ma la prestazione di ieri è la prova che la rosa, anche in quel reparto, sia da allungare. Con un Ibra infortunato e un Colombo che ancora non può dare certezze, sarebbe il massimo trovare un attaccante da far riscattare come Luca Jovic.

Potrebbe rendere molto bene in coppia con il suo amico Rebic: nel Francoforte, hanno infatti segnato insieme 55 gol e 18 assist in due stagioni, di cui sette fatti scambiandosi il passaggio decisivo.