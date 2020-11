Ag. Calabria: “Il suo segreto è la determinazione nel lavorare”

Alessandro Favaro, agente di Davide Calabria, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato del suo assistito classe 1996. Ecco le sue parole:



“Conosco Davide da una decina d’anni e direi che l’unico segreto del percorso di Davide in questo inizio di stagione è stata la sua tenacia e determinazione nel lavorare, è un ragazzo umile ma molto ambizioso e la sua mentalità si abbina perfettamente con quella di un Milan che deve diventare vincente. Ma nel calcio non basta solo la voglia, è in campo dove ti devi confermare e Davide per il momento ha dimostrato di essere se non il migliore, uno dei migliori terzini del campionato”.

Sull’esordio in nazionale:

“Conoscevamo le grandi qualità mentali, umane e calcistiche di Davide che, espresse al meglio, l’avrebbero riportato a vestire l’azzurro, dopo averlo già fatto in tutte le Nazionali Giovanili. Raggiunto questo traguardo importante, siamo fiduciosi che possa indossare questa maglia con continuità, anche perché ci sono ulteriori margini di crescita e il processo di miglioramento è in continua evoluzione positiva grazie alla sua serietà, che ci auguriamo continui a farlo essere protagonista con i colori rossoneri e pian piano sempre di più con quelli azzurri”.