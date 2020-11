Albertini: “Il Milan non può porsi limiti. Tonali? Mi piace molto”

Demetrio Albertini, in una video intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, parla della stagione del Milan: “Penso che il Milan non debba porsi limiti. Non porsi limiti ti permettere di correggere quello che puoi fare quando sei in difficoltà. Esempio: finisci l’ anno e non vinci lo scudetto. Negativo? No, perchè saprai cosa ti manca per vincerlo e non solo per arrivare tra le prime quattro. Arrivare tra le prime quattro è una conseguenza. Se punto allo scudetto, difficilmente arrivo quinto.”

Il paragone con il Milan del 1999, campione d’ Italia inaspettato: “Siamo usciti dopo, in primavera. Quel Milan aveva un po’ più di esperienza. In questo Milan vedo Ibra che fa da chioccia a tanti giocatori giovani e di qualità che possono migliorare sempre di più.”

Il pensiero su Sandro Tonali: “A me piace molto. Spero possa essere un giocatore importante per il presente e il futuro. Pian piano si inserirà in una squadra che aveva già un .equilibrio. Deve scrollarsi di dosso quella timidezza perchè un conto è giocare nello stadio del Brescia, altro è giocare a San Siro. Deve avere più spregiudicatezza anche perchè ha tutte le qualità per poter fare bene in questa squadra.”