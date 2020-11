Anche Murelli positivo al Covid-19

Anche Giacomo Murelli, vice di Pioli, è risultato positivo al tampone del Covid-19. A dare l’annuncio è proprio il Milan attraverso un comunicato ufficiale:” AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo ad un primo test di domenica. Positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena in domicilio“. Da valutare le condizioni dei due tecnici nei prossimi giorni ma, con ogni probabilità, a Napoli non ci saranno.