È di pochi minuti fa la notizia che l’ attaccante del Napoli, Victor Osimhen, durante Nigeria-Sierra Leone è uscito dal campo in barella per un infortunio al polso. Dalle prime indiscrezioni si parla di una possibile frattura. Situazione da monitorare con attenzione in vista della ripresa del campionato. Infatti, domenica 22 novembre, andrà in scena al San Paolo il big match tra Napoli e Milan.