Baresi: “Dopo il lockdown la squadra è cresciuta molto”

Franco Baresi ha parlato a Milan TV sulla nuova carica da vicepresidente e sugli sviluppi che può avere la stagione rossonera.

BARESI: “STADIO? SAREBBE UN’OCCASIONE IMPORTANTE”

Queste le parole del neo vicepresidente rossonero rilasciate a Milan TV:

“Voglio ringraziare la società per questo nuovo incarico; nonostante passi il tempo c’è sempre un grande rapporto coi tifosi; darò il mio contributo per cercare di raggiungere gli obiettivi.

Stadio? Un’occasione importante sia per il Milan che per l’Inter, porterebbe introiti importanti.

La squadra ha capito che ha i mezzi per essere protagonista; dopo il lockdown c’è stata una grande crescita; i giocatori vogliono stupire e al tempo stesso ottenere qualche soddisfazione“.