Dall’Inghilterra, il Manchester City ha un piano per acquistare Bennacer nel 2021 a 50 milioni

Uno degli uomini migliori di questo Milan è indubbiamente il mediano algerino Ismael Bennacer, che a suon di prestazioni è diventato un intoccabile nell’undici rossonero di Stefano Pioli. Il centrocampista ex Empoli ha un contratto in rossonero valido fino al 30 giugno 2024, ma ha anche molti estimatori in tutta Europa. In particolare PSG, Real Madrid e Manchester City hanno messo nel mirino l’algerino.

E il Milan dovrà prestare molta attenzione a un pericolo che si materializzerà l’estate prossima: si attiverà la clausola rescissoria di 50 milioni di euro prevista nel contratto di Bennacer. Cifra che, secondo quanto riferito dai colleghi inglesi di Sport Witness, può prontamente investire il Manchester City per il mediano. I Citizens, infatti, sono pronti a fare sul serio e versare l’importo della clausola al Milan, appunto, nell’estate 2021. Adesso la palla passa al Milan, che dovrà decidere quanto prima cosa fare con Bennacer, e in caso di rinnovo tentare di eliminare la futura clausola rescissoria.