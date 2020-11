Christian Falk, giornalista della Bild, ha parlato durante un’intervista al podcast di Stretford Paddock di Hakan Calhanoglu in trattativa con il Manchester United. Secondo quanto riportato dal giornalista, il giocatore turco è in scadenza di contratto con il Milan a giugno e quindi potrebbe trasferirsi in allo United a parametro zero. Sembrerebbe addirittura esserci una trattativa avanzata con gli agenti del fantasista rossonero.