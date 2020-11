Bild – Rese note le cifre dello scambio Rebic-André Silva

Il noto quotidiano tedesco Bild, nell’ edizione odierna, ha reso noto le cifre dell’ affare tra Milan ed Eintracht Francoforte per quanto concerne lo scambio Rebic-André Silva. Le due società, accordatesi nell’ agosto del 2019 per un prestito biennale dei due attaccanti, com’è noto, hanno risolto definitivamente la situazione contrattuale dei due calciatori con un anno di anticipo. Proprio qualche mese fa, Milan ed Eintracht Francoforte, si sono accordati per la cessione a titolo definitivo dei due attaccanti ma le cifre di tale accordo non sono state mai rese note. Quest’ oggi la Bild ha reso noto le cifre: 3 milioni di euro al Milan per André Silva, con percentuali sulla futura rivendita per i rossoneri. All’ Eintracht 5 milioni per Rebic e di questi 5 , 2,5 milioni sono andati alla Fiorentina.