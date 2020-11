Bonera a MTV: "Possiamo competere con chiunque. Sull'infortunio di Ibra..."

Daniele Bonera, oggi allenatore del Milan per sostituire Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine di Napoli-Milan. Le parole:

Sulla vittoria: “Siamo molto contenti. Questa squadra sta dimostrando che può veramente competere contro ogni avversario, c’è la consapevolezza che stiamo costruendo qualcosa di importante”.

Su come avevano studiato il Napoli: “Sapevamo che giocando con giocatori molto offensivi nelle posizioni in attacco avrebbero cercato di rientrare sul piede forte. Ci siamo preparati in settimana”:

Sull’infortunio di Ibra: “Quando un giocatore esce dal campo è sempre qualcosa di muscolare. Attendiamo l’esito dei medici per l’entità dell’infortunio”.

Su Ibra: “Stupisce per la sua applicazione e dedizione. C’è Zlatan ma anche tanti esempi”.

Su Pioli: “Abbiamo fatto una videochiamata, i ragazzi erano contenti e lui anche. Speriamo di averlo presto con noi”.

Sui cambi fatti: “Coordinati con mister Pioli da casa, avevamo Ante ammonito e Alexis con una botta alla caviglia, avevamo bisogno di gente fresca. Castillejo e Hauge ci hanno dato freschezza”.